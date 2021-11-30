В России вступил в действие новый ГОСТ по отзыву автомобилей

Росстандарт и ФГУП «НАМИ» утвердили новый ГОСТ по правилам отзыва автомобилей, к которому помимо России присоединились Армения, Белоруссия, Киргизия и Узбекистан. Стандарт вступает в силу с 30 ноября 2021 года, сообщает портал Autonews.ru.

Как отмечают в Росстандарте, ГОСТ поможет регулировать порядок проведения отзывных кампаний в автомобильной отрасли, которые до настоящего времени отсутствовали как на международном, так и на национальном уровне. Документ включает общие правила, терминологию и руководство, а также критерии оценки риска. Требования по отзыву дефектных комплектующих могут быть возложены на автопроизводителя, их поставщика или продавца.

В стандарте описаны три градации риска: низкий, средний и высокий. Они оцениваются по двум показателям: тяжести опасных событий и их вероятности. Возможность в документе делится на маловероятную, вероятную и частую. Тяжесть событий зависит от ущерба, который может повлечь какой-либо дефект, и от того, какой был нанесен вред здоровью, имуществу и окружающей среде.

Низкий уровень опасности определяется тем, что брак не сильно влияет на функциональные характеристики автомобиля и не наносит вреда экологии и здоровью людей. Средний – означает, что транспортное средство остается управляемым, дальнейшая эксплуатация может привести к опасным событиям с высоким уровнем тяжести. Высокий уровень риска присваивается тем дефектам, которые влекут за собой полный отказ системы и наносят значительный вред здоровью или приводят к ощутимому загрязнению окружающей среды.

ГОСТ предусматривает три вида отзыва в зависимости от вовлеченности Росстандарта. Добровольный отзыв инициируется производителем, если получена информация о дефектах, не превышающих первый – самый низкий – уровень риска. В этом случае изготовитель самостоятельно проводит все проверки и контролирует «корректирующие мероприятия». Второй тип отзывной кампании по ГОСТу – «добровольный под надзором». Подобная кампания запускается, если зафиксирован второй уровень опасности. И, наконец, принудительный отзыв. Его объявляют, если автопроизводитель не согласовывает с Росстандартом отзывные мероприятия либо отказывается их проводить.

Одной из причин появления ГОСТа стало нежелание автопроизводителей проводить официальные отзывы. Помимо этого, в России некоторые автоконцерны уже перевели отзывные кампании в цифровой формат. Для остальных Росстандарт до конца года должен разработать систему личных кабинетов. С их помощью производители смогут направлять информацию по отзыву онлайн, а владельцы машин будут узнавать о подобных кампаниях по VIN-номеру на портале Госуслуг.

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Фото: Росстандарт