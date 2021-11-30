BMW M представил концепт своего самого мощного автомобиля

Бренд BMW M представил новый концепт BMW Concept XM, который является предвестником самого мощного автомобиля в истории BMW M, чье серийное производство начнется в конце 2022 года на заводе BMW Group в Спартанбурге, США. Премьера концепта состоится на выставке Art Basel 2021 в Майами-Бич, США, сообщает пресс-служба баварского автопроизводителя.

BMW XM будет доступен только в виде подключаемого гибрида и не получит аналогов в модельном ряду BMW. Новейшая силовая установка M Hybrid включает в себя двигатель V8 и мощный электромотор, которые суммарно развивают 750 л.с. и 1000 Нм. При этом новый BMW Concept XM способен преодолевать до 80 км с помощью сугубо электрической тяги.

Кроме того, BMW Concept XM дает первое представление о новом языке дизайна передней части будущих флагманских моделей BMW. Он демонстрирует прогрессивный и узнаваемый подход к стилистике моделей BMW X, а также новые стандарты роскоши в отделке интерьера, который получил комфортные сиденья и эффектный трехмерный потолок с подсветкой.

А какие электромобили представлены на рынке России в настоящее время? Подробная информация о марках и моделях, о перспективах развития этого сегмента и о текущем состоянии парка содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: BMW