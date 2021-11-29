Правила начисления налога на «роскошные» автомобили могут быть изменены

Порядок начисления повышенного транспортного налога за так называемые «роскошные» автомобили может измениться. Как стало известно порталу Autonews.ru, профильные ведомства уже обсуждают повышение установленного в 2014 году ценового ориентира, при котором автомобили автоматически подпадают под увеличенную ставку транспортного налога. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Минпромторга, однако на сколько планируется поднять базовую ставку для исчисления повышенного налога, не уточнили.

Напомним, «налог на роскошь» впервые был установлен в нашей стране в 2014 году. Тогда были определены коэффициенты по налоговым выплатам, в зависимости от стоимости автомобиля – для машин, цена которых превышала 3 млн рублей. С тех пор каждый год по мере роста цен первоначальный список, составленный Минпромторгом, заметно увеличивался и на 1 марта 2021 года в нем оказалось уже 1387 моделей и модификаций. Но дело даже не в количестве, в список стали попадать не только люксовые и премиальные автомобили, но даже массовые. В обществе все чаще стали вспыхивать споры на тему, не пора ли повысить нижний порог при начислении налога «на роскошь», если под этот налог попадает уже каждая десятая машина, купленная новой.

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