Авторынок ждет очередной скачок цен из-за отмены экспортных пошлин на сталь

Объединение автопроизводителей России (ОАР) направило в Минпромторг письмо с предложением сохранить экспортные пошлины на металлопродукцию на 2022 год. Как заявил газете «Ведомости» исполнительный директор ОАР Игорь Коровкин, необходимо урегулировать цены на металл внутри страны на будущий год, а металлургам следует в первую очередь работать на внутренний рынок.

В свою очередь, вице-президент АВТОВАЗа по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак считает, что как только действие экспортных пошлин на металлы закончится, снова начнется взрывной рост цен на них и, как следствие, подъем цен на автомобили.

Между тем, ранее стало известно, что АВТОВАЗ намерен повысить цены на свои модели с 1 декабря 2021 года. Таким образом, это будет уже седьмое массовое повышение цен на LADA с начала нынешнего года. Как заявил ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, АВТОВАЗ планирует сохранять стоимость автомобилей LADA более низкой, чем у иностранных конкурентов. По его словам, АВТОВАЗ в ценовой политике ориентируется, в том числе, на динамику цен ближайших конкурентов LADA – корейских Hyundai и Kia.

По словам генерального директора ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Терлюкевича, текущие цены на автомобили лишь приблизились к уровню цен в валюте на начало 2014 года. При этом технически автомобили 2021 года выпуска стали лучше оснащены.

«Среди других факторов, негативно влияющих на ценообразование – это то, что энергоносители продолжают дорожать, полупроводники в дефиците и пр. Кроме того не стоит забывать, что большинство автопроизводителей увеличивают производство электромобилей в ущерб автомобилям с ДВС. В том числе и поэтому комплектующие для обычных автомобилей продолжат дорожать», – рассказал Андрей Терлюкевич.



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Фото: Ford