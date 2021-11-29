Nissan представил три электрических концепт-кара

Компания Nissan представила концепцию Ambition 2030, в раках которой в течение следующих 5 лет в развитие электрификации будет вложено 2 триллиона иен. К 2030 финансовому году планируется представить 23 новые электрифицированные модели, включая 15 новых электромобилей, с целью достичь 50-процентной доли таких моделей в линейках Nissan и Infiniti по всему миру, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Представив в течение следующих 5 лет 20 новых электромобилей и моделей, снабженных системой e-POWER, компания Nissan намерена к 2026 финансовому году увеличить объем продаж электрифицированных автомобилей на основных рынках, в том числе в Европе – более чем на 75%, в Японии – более чем на 55%, в Китае – более чем на 40%, в США – более чем на 40% от продаж электромобилей к 2030 финансовому году.

Кроме того, компания Nissan планирует вывести на рынок электромобили со своей разработкой – полностью твердотельными аккумуляторами (ПТТА) к 2028 финансовому году и подготовить пилотный завод в Иокогаме уже в 2024 финансовом году. Сокращая время зарядки на треть, ПТТА сделают электромобили более эффективными и доступными. Кроме того, компания Nissan ожидает, что ПТТА снизят стоимость аккумуляторных батарей до 75 долларов за киловатт-час к 2028 финансовому году, а в будущем намерена сократить ее до 65 долларов за киловатт-час для достижения паритета затрат между электромобилями и бензиновыми автомобилями.

«Нам бы очень хотелось начать продажи электромобилей в России, при том, что Nissan Leaf является наиболее популярной массовой моделью среди ценителей этого сегмента, а Nissan Ariya – наиболее совершенная с точки зрения новейших технологий модель в линейке электромобилей Nissan. Безусловно, при принятии решения о продажах и производстве моделей, компания руководствуется наличием рынка, развитостью инфраструктуры и готовностью покупателей к новым технологиям. К сожалению, меры направленные на повышение пошлины и утилизационного сбора на электромобили, существенно замедлят вывод большинства электрических моделей на рынок России», – заявила ранее агентству «АВТОСТАТ» директор по взаимодействию с государственными органами, «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» Татьяна Горовая.

Как сегодня развивается рынок электромобилей в России? Подробная информация о марках и моделях, о перспективах развития сегмента и о текущем состоянии парка содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: Nissan