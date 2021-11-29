ФАС: АВТОВАЗ не намерен продавать автомобили с навязанными «допами»

АВТОВАЗ не планирует обязывать дилеров к продаже машин с навязыванием дополнительных услуг и намерен сохранить разные варианты комплектаций для потребителей, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ по итогам проведенной проверки.

Ранее СМИ писали, что АВТОВАЗ планирует запретить дилерам продавать автомобили LADA без допоборудования, что должно было повысить цену машин на 8-30 тыс. рублей. Однако в ходе проверки ФАС выяснил, что новые варианты комплектации автомобилей с наборами аксессуаров, действительно, планируется вывести с 1 декабря, при этом не будут исключаться ранее существовавшие варианты, и потребитель останется вправе приобрести автомобиль без дополнительного оборудования. Кроме того, АВТОВАЗ заявил, что информирует дилеров о необходимости соблюдать права потребителей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в связи с производственными ограничениями из-за нехватки электронных компонентов АВТОВАЗ приостановил прием заказов от дилеров на ряд модификаций LADA Vesta и Granta. Так, не доступны к заказу на январь 2022 года автомобили LADA Vesta Cross и Vesta SW Cross, а также LADA Granta Drive Active и Granta с автоматической трансмиссией. Когда возобновят заказы на эти комплектации автомобилей LADA, пока неизвестно. Также в списке отсутствует пятидверная LADA Niva Legend, которая, судя по всему, с 2022 года больше выпускаться не будет.

Между тем, АВТОВАЗ возобновил прием заявок от дилеров на трехдверные LADA Niva Legend, но уже с датой отгрузки в следующем году – их сборка начнется только в январе 2022-го. Напомним, прием дилерских заказов на LADA Niva Legend 3d был приостановлен еще в октябре. Причиной стала большая задолженность по отгрузке этих машин из предыдущих заявок, принятых еще в начале осени. Чтобы не тащить старые долги в новый год, завод постарался рассчитаться по ним до наступления праздничных каникул.

Проверить наличие всех новых автомобилей LADA у официальных дилеров марки можно на сайте «Цена Авто».

Фото: АВТОВАЗ