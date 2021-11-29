LADA Granta отмечает 10-летие с начала производства

АВТОВАЗ отмечает 10-летие с начала производства модели LADA Granta – автомобиля, который является самым доступным и продаваемым в России. За это время выпущено более миллиона автомобилей LADA Granta. Помимо производственной площадки АВТОВАЗа в Тольятти, сборка автомобилей была организована в Египте, Казахстане, Узбекистане, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Сегодня LADA Granta представлена 6 модификациями: седан, лифтбек, универсал, хэтчбек, универсал Cross, седан Drive Active. На автомобилях применяются три варианта 1,6-литрового мотора LADA: 8-клапанный (90 л.с.) агрегатируется с МКП, 16-клапанный (98 л.с.) сочетается с 4-ступенчатым «автоматом», а 16-клапанный (106 л.с.) используется совместно с МКП или автоматизированной механической трансмиссией. На базе LADA Granta выпускается ряд специальных автомобилей: учебный (с дополнительным комплектом педалей для инструктора), автомобиль с ручным управлением для водителей с ограниченными возможностями, коммерческие модели полурамной компоновки грузоподъемностью до 915 кг.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», минимальная цена седана LADA Granta за прошедшие 10 лет стала больше в 2,5 раза. Напомним, что производство этой модели стартовало в ноябре 2011 года, а ее цена тогда начиналась с отметки 229 000 рублей. Сегодня, в ноябре 2021-го, минимальная стоимость седана «Гранта», по данным сайта «Цена Авто», составляет уже 559 900 рублей. Иными словами, за 10 лет удорожание составило почти 331 тысячу рублей, или 145%. И это еще не предел – АВТОВАЗ намерен с 1 декабря снова поднять цены на свою продукцию.

Также стоит добавить, что автомобили семейства LADA Granta являются самыми продаваемыми в нашей стране с 2019 года и по настоящее время. При этом ранее они носили данное звание – с 2013-го по 2015 год.

А сколько будет стоить седан LADA Granta (или любой другой автомобиль) на вторичном рынке после «ураганного» 2021 года? Как сохранится его остаточная стоимость (Residual value)? Эти вопросы будут обсуждаться в ходе онлайн-конференции «AUTOSTAT Analytic Day», которая пройдет 15 декабря 2021 года.

Фото: АВТОВАЗ