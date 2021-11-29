Toyota Camry второй месяц подряд лидирует по продажам в сегменте D

Самой продаваемой моделью сегмента D в России по итогам октября стала Toyota Camry. При этом, как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», она лидирует здесь второй месяц подряд.

Так, в октябре продажи Toyota Camry в нашей стране составили 2 860 автомобилей (по данным АЕБ), что обеспечило ей звание бестселлера в сегменте D. В свою очередь, Kia K5 с показателем в 2 270 реализованных экземпляров, снова стала второй – как и в сентябре. Третья позиция так же, как и месяцем ранее, досталась Mazda6. Ее октябрьский результат составил 349 единиц, позволив опять опередить Hyundai Sonata (316 шт.)

Впрочем, если рассматривать статистику за 10 месяцев 2021 года, то лидерство в сегменте D удерживает Kia K5. Объем продаж этой модели – 26 420 машин. На втором месте по итогам января – октября располагается Toyota Camry (25 987 шт.). А вот третью позицию при таком раскладе занимает Hyundai Sonata (5 884 шт.). На четвертой строчке – Mazda6 (3 718 шт.).

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Фото: Toyota