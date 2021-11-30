Audi представила семиместный электрокроссовер Q5 e-tron

Компания Audi в рамках автосалона в Гуанчжоу представила новый семиместный кроссовер Q5 e-tron с полностью электрической силовой установкой, который разработан специально для китайского рынка. Цены на новинку, которая поступит в продажу в 2022 году, будут объявлены позже. Производство Audi Q5 e-tron наладят на совместном предприятии SAIC-Volkswagen.

Как пишет портал Autonews.ru, новинка стала техническим близнецом электромобиля Volkswagen ID.6. Автомобиль с индексом «40» в названии оснащен единственным 204-сильным двигателем задней оси, а вариант «50» имеет дополнительный мотор, увеличивающий суммарную отдачу агрегатов до 306 л.с. Обе версии укомплектованы комплектом аккмуляторов на 83,4 кВт·ч. Заявленный запас хода без подзарядки составляет 520 км. Позже у модели появится более дешевая «младшая» версия «35» с двигателем мощностью 180 л.с. и 55-киловаттной батареей.

В базовой версии Audi Q5 e-tron идет с семиместным салоном, однако в качестве опции можно заменить сплошной диван на среднем ряду двумя раздельными «капитанскими» креслами. В такой версии пассажирам второго ряда доступна функция подогрева сидений и отдельная зона климат-контроля.

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Фото: Audi