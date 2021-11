Hyundai Tucson получил новые комплектации в России

Российские дилеры Hyundai начали прием заказов на кроссовер Hyundai Tucson в двух новых комплектациях Family Plus и Lifestyle Plus, который были разработаны специально для российского рынка на фоне высокого спроса на эту модель с дизельными моторами. Стоимость кроссовера Tucson в версии Family Plus составляет 2 млн 544 тыс. рублей, в исполнении Lifestyle Plus – 2 млн 764 тыс. рублей, сообщает пресс-служба корейской марки.

Автомобили Hyundai Tucson в новых комплектациях оснащены дизельным двигателем Smartstream D2.0 мощностью 186 л.с. в комбинации с 8-ступенчатой АКП и системой интеллектуального полного привода HTRAC с функцией выбора режимов движения Drive Mode Select.

В комплектации Family Plus кроссовер Tucson, в частности, оборудован шестью подушками безопасности, светодиодными фарами со статичной подсветкой поворотов, подогревом лобового стекла, рулевого колеса и передних сидений, двухзонным климат-контролем с функцией рассеивания воздуха Multi Air Mode, мультимедийной системой с 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камерой заднего вида, задними парктрониками, а также 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками.

Кроме того, Hyundai Tucson в версии Family Plus поддерживает фирменные телематические сервисы Bluelink, позволяющие владельцу автомобиля с помощью смартфона дистанционно запускать двигатель, прогревать салон до нужной температуры и включать подогрев сидений и лобового стекла.

Оснащение Hyundai Tucson в новой комплектации Lifestyle Plus включает сиденья с комбинированной отделкой из натуральной и искусственной кожи и возможностью выбора одного из четырех цветов, цифровую приборную панель с цветным 10,25-дюймовым экраном, аудиосистему премиум-класса Krell с 8 динамиками, сабвуфером и внешним усилителем, электронный селектор АКП, контурную подсветку салона, 18-дюймовые легкосплавные диски и комплекс телематических сервисов Bluelink.

Помимо прочего, покупатели кроссоверов Tucson четвертого поколения в комплектации Lifestyle Plus могут заказать специальные пакеты дополнительного оборудования. Так, пакет Navigation, доступный по цене 50 тыс. рублей предусматривает установку навигационной системы с цветным 10,25-дюймовым сенсорным экраном и системы управления микроклиматом, которая может автоматически задействовать подогрев рулевого колеса и сиденья водителя при низких температурах. Также навигационная система расширяет набор сервисов Bluelink, позволяя выстраивать маршрут и передавать его напрямую в бортовую навигационную систему автомобиля.

Максимальный уровень безопасности за рулем и в салоне кроссовера Hyundai Tucson обеспечивает комплекс интеллектуальных систем Smart Sense, доступных для заказа вместе с опциональным пакетом Navigation по максимальной рекомендованной розничной цене 115 тыс. рублей. В его состав входят система автоматического торможения перед препятствием спереди с функцией проезда перекрестков (FCA-JT), адаптивный круиз-контроль (SCC) с ассистентом движения в пробке (LDVA), система автоматического управления дальним светом (HBA), система предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне (BCA), система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом (RCCA), ассистенты удержания автомобиля в полосе движения (LKA) и в центре полосы движения (LFA), система слежения за состоянием водителя (DAW), система безопасного выхода из автомобиля (SEW) и система распознавания присутствия пассажиров сзади (ROA).

Во сколько обходится содержание Hyundai Tucson (и не только Tucson) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Hyundai