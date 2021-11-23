Geely запатентовала в России новый кроссовер на базе Volvo

Китайская компания Geely запатентовала в России внешность нового флагманского кроссовера Xingyue L, который также известен под названием KX11. Изображения автомобиля появились в открытой базе Роспатента, сообщает «Российская газета». Продажи нового Geely KX11 на российском рынке начнутся во второй половине 2022 года, цены и комплектации будут объявлены позже.

Напомним, премьера среднерзамерного кроссовера состоялась в апреле 2021 года, а его продажи в Китае начались нынешним летом. В основе автомобиля длиной 4770 мм лежит модульная платформа CMA (Compact Modular Architecture), разработанная совместными усилиями специалистов Geely и дочерней компании Volvo. В Китае цены на новый флагманский кроссовер Geely варьируются от 137,2 до 185,2 тыс. юаней (примерно от 1,6 до 2,2 млн рублей по актуальному курсу).

Geely KX11 оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем с непосредственным впрыском и турбонаддувом, разработанным совместно с Volvo. Мотор агрегатирован с 7-ступенчатой автоматической трансмиссией с двойным «мокрым» сцеплением. В качестве альтернативы доступна 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin. На выбор потребителей – два варианта форсировки двигателя: 238 л.с. и 380 Нм крутящего момента (с ним автомобиль ускоряется до 100 км/ч за 7,7 секунды), а также 218 л.с. и 325 Нм (с ним он преодолевает отметку в 100 км/ч за 7,9 с).

Благодаря системе полного привода Borg Warner шестого поколения возможно распределение крутящего момента между передним и задним колесами в соотношении до 50:50. Доступно пять режимов движения: экономичный Eco, комфортный Normal, динамичный Sport, внедорожный Offroad, а также Snow – для преодоления снежных преград.

Внешний вид Geely KX11 отличает фирменная решетка в стиле Expanding Cosmos, чьи вертикальные изогнутые линии олицетворяют собой движение космических энергетических волн. За освещение дороги отвечают трехсегментные матричные фары, каждая из которых состоит из 126 индивидуально управляемых светодиодов, позволяющих настраивать яркость и световые конфигурации. Задняя оптика представлена в виде точечных матричных фонарей с 176 светодиодами, соединенных между собой светящейся полосой.

Ключевая особенность салона – это экран информационно-развлекательной системы длиной в метр, который объединяет пространство водителя и переднего пассажира. Последнее поколение мультимедийной системы обеспечивает беспроводное соединение, сверхвысокую скорость передачи данных и разрешение экрана высокой четкости 1920×720. Geely KX11 обладает двухцветным интерьером, в котором сочетаются полированные черные элементы в стиле киберпанк с классическими вставками цвета бронзово-зеленой патины. Оригинальная замша присутствует во всем интерьере, текстура обивки сидений включает китайские элементы, такие как классические узлы, добавляя изысканности в детали и напоминая о происхождении бренда.

Кроме того, кроссовер получил мощную аудиосистему Bose с 10 динамиками, которая в сочетании с технологией подавления шума двигателя и двухслойной звукоизоляцией создает особую внутреннюю атмосферу. Освещение салона также вышло на новый уровень благодаря 72-цветной атмосферной подсветке, которая может меняться в зависимости от режима вождения.

Напомним, в настоящее время модельный ряд Geely на российском рынке включает купе-кроссовер Tugella, кроссоверы Coolray, Atlas и новый Atlas Pro с системой мягкого гибрида. Новинка постепенно заменит популярную в нашей стране модель Atlas. Кроме того, осенью 2021 года российские дилеры Geely распродали последнюю партию кросс-хэтчбеков Geely GS.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Geely в октябре реализовали 3002 автомобиля, что на 49% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам десяти месяцев 2021 года в России было продано 19653 машины китайской марки (+67%).

Каковы прогнозы на продажи китайских автомобилей в 2022 году, как долго будут расти цены на автомобильном рынке, когда закончится дефицит машин в дилерских центрах многих брендов, представленных в России - об этом и о многом другом поговорим в рамках «Autostat Analytic Day», который пройдет 15 декабря. Подробности и регистрация – здесь.

Фото: Geely