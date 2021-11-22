Haval может отказаться от рамного внедорожника H9

Компания Haval может прекратить производство рамного внедорожника H9 уже в конце 2021 года. Как пишет портал «Китайские автомобили» со ссылкой на производственный план Great Wall, возможно, китайский автоконцерн решил перенаправить производственные мощности на выпуск более популярных и дорогих моделей Tank 300 и 500, отказавшись от H9. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В Китае рамный внедорожник H9 пережил обновление только нынешним летом. У автомобиля изменилась передняя часть кузова: прежнюю радиаторную решетку с горизонтальными ламелями заменили на новую с вертикально расположенными планками. Кроме того, Haval H9 обзавелся новым передним бампером с иными блоками противотуманных фар.

Дорестайлинговый внедорожник H9 продается и в России. Автомобили для нашего рынка выпускаются на заводе компании в Тульской области. Внедорожник доступен с 2,0-литровым бензиновым двигателем, выдающим 218 л.с., а также со 190-сильным дизельным агрегатом аналогичного рабочего объема. Оба мотора работают с 8-диапазонным «автоматом».

Будут ли модель продолжать выпускать в России, пока неизвестно. Дело в том, что не так давно китайский концерн Great Wall запатентовал в России внешность нового рамного внедорожника Tank 300. Не исключается, что эта модель может заменить H9 на нашем рынке.

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и новый компактный кроссовер Haval Jolion, которые производятся на заводе компании в Тульской области. В ближайшие три года компания Haval планирует представить на российском рынке еще четыре новых модели, включая пикап GWM Poer, который поступил в продажу в июне. По неофициальным данным, следующей новинкой станет среднеразмерный кроссовер Haval H6 третьего поколения, который займет нишу между Haval F7 и H9. Между тем, ранее компания Haval представила российским дилерам два новых внедорожника Dargo и Wey Tank 300, производство которых, по данным источников, также планируется наладить на российском заводе Haval.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры Haval реализовали 4803 автомобиля, что в 3 раза больше по сравнению с прошлым годом. Это рекордные темпы роста продаж Haval за все время присутствия на российском рынке, что стало возможным, в частности, благодаря наращиванию производства в Тульской области (с сентября завод Haval работает в две смены) и стабильному развитию дилерской сети. По итогам десяти месяцев 2021 года в России было продано 29856 кроссоверов и внедорожников марки (рост в 2,3 раза). В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ.

Во сколько обходится содержание автомобиля Haval в России – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Haval