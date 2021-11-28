Японские производители объединятся для экологичного преобразования ДВС

Крупные японские производители автомобилей и мототехники будут сотрудничать друг с другом в изучении альтернативных видов топлива для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Основными рассматриваемыми источниками станут водород и синтетическое топливо, сообщает портал Autonews.ru. Изучать жизнеспособность этих видов топлива будут автомобильные компании Toyota, Mazda и Subaru. Также к ним присоединятся производители мототехники – Yamaha и Kawasaki.

Автопроизводители наращивают производство электромобилей, поскольку страны ужесточают нормы по выбросам углерода. Технически более сложный процесс – преобразование двигателей для работы на экологически чистых видах топлива. Однако это позволит компаниям поддерживать цепочки поставок с большим количеством рабочих мест по сравнению с полным переходом на производство электромобилей.

Об основных трендах на рынке и в автопроме поговорим в рамках онлайн-форума Autostat Analytic Day, который пройдет 15 декабря. Подробности и регистрация – здесь.

Фото: Toyota