Какие модели SUV самые распространенные в Питере и Ленинградской области? | АВТОСТАТ

Какие модели SUV самые распространенные в Питере и Ленинградской области?

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Какие модели SUV самые распространенные в Питере и Ленинградской области?

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Среди автомобилей сегмента SUV больше всего в Санкт-Петербурге зарегистрировано кроссоверов Volkswagen Tiguan, выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ». При этом в соседней Ленинградской области по этому показателю лидирует отечественный 3-дверный внедорожник LADA 4x4 (Niva).

По данным агентства, на середину 2021 года в Северной столице числилось 25,2 тыс. «тигуанов». Немецкая модель является здесь самой распространенной среди всех SUV. Ее ближайшие преследователи – японский и Mitsubishi Outlander и французский Renault Duster (23,7 тыс. и 22,9 тыс. шт. соответственно). Кроме них, в ТОП-5 попадают еще японский Nissan Qashqai (19,7 тыс. шт.) и корейская Hyundai Creta (19,1 тыс. шт.).

А вот в Ленинградской области Volkswagen Tiguan даже не входит в пятерку самых распространенных моделей SUV. Этот рейтинг возглавляет российская LADA 4x4 с результатом 9,7 тыс. единиц. На втором месте находится еще один внедорожник – Chevrolet Niva (8,7 тыс. шт.). В ТОП-5 местного парка SUV, как и в Питере, попали Renault Duster (8,5 тыс. шт.), Mitsubishi Outlander (5,5 тыс. шт.) и Hyundai Creta (5,4 тыс. шт.).

Интересно, что самой распространенной маркой SUV в обоих регионах оказывается не Volkswagen или LADA, а Nissan. Так, на долю японского бренда в Санкт-Петербурге приходится 9,4% от всех зарегистрированных кроссоверов и внедорожников, а в Ленобласти – 8,2%.

Какой SUV будет наиболее выгодным во владении? Об этом (и не только) могут поведать наши эксперты на конференции Autostat Analytic Day, которая в онлайн-режиме пройдет 15 декабря. Подробная информация и регистрация доступна по ссылке.

Фото: АВТОСТАТ

Источник: АВТОСТАТ

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