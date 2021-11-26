АВТОВАЗ приостановил сборку LADA Granta до конца месяца

Сборочная линия LADA Granta, которая вчера в очередной раз была приостановлена в связи с нехваткой электронных компонентов, останется в простое 29 и 30 ноября. Таким образом, производство LADA Granta завершит месяц непрерывным простоем в четыре рабочих дня, а в общей сложности сборка этой модели выполнялась в ноябре 8 из 20 рабочих дней, сообщает паблик «Нетипичный АВТОВАЗ».

Стоит отметить, что дефицит электронных компонентов на АВТОВАЗе более всего повлиял на производство семейства LADA Granta. В результате по итогам октября продажи этой модели упали на 43% до 7273 автомобилей. По итогам десяти месяцев 2021-го LADA Granta сохраняет лидерство в модельном первенстве с показателем 98259 реализованных машин (+1%).

Планируется, что другие конвейеры АВТОВАЗа будут задействованы с понедельника 29 ноября по пятницу 3 декабря по своим обычным графикам. Производство автомобилей на платформе В0 (LADA Largus и XRAY, а также Renault Logan и Sandero) продолжит выпускать машины в две смены по 8 часов каждая, а сборочный конвейер LADA Niva – в одну той же продолжительности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в связи с производственными ограничениями из-за нехватки электронных компонентов АВТОВАЗ приостановил прием заказов от дилеров на ряд модификаций LADA Vesta и Granta. Так, не доступны к заказу на январь 2022 года автомобили LADA Vesta Cross и Vesta SW Cross, а также LADA Granta Drive Active и Granta с автоматической трансмиссией. Когда возобновят заказы на эти комплектации автомобилей LADA, пока неизвестно. Также в списке отсутствует пятидверная LADA Niva Legend, которая, судя по всему, с 2022 года больше выпускаться не будет.

Между тем, АВТОВАЗ возобновил прием заявок от дилеров на трехдверные LADA Niva Legend, но уже с датой отгрузки в следующем году – их сборка начнется только в январе 2022-го. Напомним, прием дилерских заказов на LADA Niva Legend 3d был приостановлен еще в октябре. Причиной стала большая задолженность по отгрузке этих машин из предыдущих заявок, принятых еще в начале осени. Чтобы не тащить старые долги в новый год, завод постарался рассчитаться по ним до наступления праздничных каникул.

Напомним, сборочные линии на АВТОВАЗе работают с перебоями с июня текущего года. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая, в свою очередь, испытывает сложности в работе со своими поставщиками. Между тем, АВТОВАЗ планирует восполнить производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен после нормализации ситуации с поставками комплектующих от компании «Роберт Бош Самара».

Каковы прогнозы по выпуску автомобилей отечественных марок в целом по итогам года - об этом и многом другом могут рассказать наши эксперты в рамках «Autostat Analytic Day», который пройдет 15 декабря. Подробности и регистрация – здесь.

Фото: АВТОВАЗ