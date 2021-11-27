Итальянский авторынок в октябре 2021 года упал на 36%

Автомобильный рынок Италии в октябре сократился на 35,7% и составил 101015 машин. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), отрицательная динамика обусловлена постоянными перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства. В связи с этим в ассоциации снизили прогноз на 2021 год, согласно которому по итогам года будет продано около 1,5 млн автомобилей – это на 8,5% больше, чем в прошлом году, однако на 21,8% ниже показателя «доковидного» 2019 года. По итогам 10 месяцев 2021 года реализация автомобилей в Италии составила 1 млн 266 тыс. 629 единиц (+12,7%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в октябре реализовал 17116 машин (-32,6%). Второе место занял Volkswagen, чьи продажи снизились на 40,1% и составили 7641 единицу. На третьей строчке идет Toyota с показателем 5793 реализованных автомобиля (-30,3%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Renault (5736 шт.; -37,2%) и Dacia (5188 шт.; -6,7%).

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Фото: AutoWP.ru