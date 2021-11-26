Mazda в октябре увеличила продажи в России на 2% | АВТОСТАТ

Mazda в октябре увеличила продажи в России на 2%

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Mazda в октябре увеличила продажи в России на 2%

Обзор рынка легковых автомобилей в России
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Российские дилеры Mazda в октябре реализовали 2300 автомобилей – на 2% больше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2021 года продажи марки в нашей стране составили 23409 машин, что на 15% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 1,8% против 1,7% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Mazda остается кроссовер CX-5, продажи которого в октябре составили 1759 машин (+8%). В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском авторынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Mazda прекратила поставки кроссоверов CX-30 на российский рынок. В результате российский модельный ряд Mazda сократился с четырех моделей до трех и в настоящее время представлен кроссоверами CX-5 и CX-9, а также седаном Mazda6, которые производятся на заводе «Мазда Соллерс» во Владивостоке.

Эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров

Фото: Mazda

Источник: АВТОСТАТ

Теги: продажиmazda

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