Peugeot в октябре увеличил продажи в России более чем в 2 раза

Российские дилеры Peugeot в октябре реализовали 768 автомобилей, что в 2,1 раза больше по сравнению с показателем годичной давности. По итогам 10 месяцев 2021 года продажи французской марки в нашей стране тоже выросли в 2,1 раза до 6952 машин. В результате рыночная доля Peugeot составила 0,5% против 0,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Наибольшим спросом пользуются среднеразмерные микроавтобусы и фургоны Peugeot Expert, реализация которых в октябре увеличилась в 2,4 раза до 197 единиц. Микроавтобусы Peugeot Traveller нашли 196 покупателей – на 34% больше, чем годом ранее. Фургон Peugeot Partner второго поколения, который поступил в продажу в январе 2021 года, по итогам прошлого месяца разошелся в количестве 77 экземпляров. Стоит отметить, что все эти модели выпускаются локально на заводе «ПСМА Рус» в Калуге.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры Peugeot начали продажи новой пассажирской версии фургона Peugeot Expert – Бизнес-купе. Новинка построена на базе удлиненного кузова (L3, 5306 мм) и предлагается с 2-литровым дизельным двигателем 2.0 HDi мощностью 150 л.с., механической или автоматической коробкой передач и одним из двух типов привода: передний или подключаемый полный. Стоимость автомобиля составляет от 2 млн 609 тыс. рублей до 3 млн 079 тыс. рублей в зависимости от трансмиссии и типа привода.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Peugeot