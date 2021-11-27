Новый кроссовер EXEED LX появится в России во втором квартале 2022 года

Новый кроссовер EXEED LX появится на российском рынке в начале второго квартала 2022 года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Чери Автомобили Рус».

Компактный кроссовер EXEED LX построен на модульной платформе T1X. Длина автомобиля равняется 4533 мм, ширина – 1848 мм, высота – 1690. Колесная база – 2650 мм. Клиренс EXEED LX составляет 185 мм, угол въезда – 18,8 градуса, угол съезда – 21,6 градуса.

Напомним, ранее российские дилеры EXEED начали прием предварительных заказов на флагманский внедорожник VX. Старт продаж новинки состоится 2 декабря, когда будут объявлены комплектации и цены. Полноразмерный семиместный внедорожник EXEED VX будет оснащаться бензиновым турбодвигателем 2.0 TGDI мощностью 249 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT.

В настоящее время автомобильный бренд EXEED представлен на российском рынке полноприводным кроссовером TXL, который недавно прошел обновление. Новинка предлагается в тех же комплектациях, что и дорестайлинговая модель – Luxury и Flagship – стоимостью 2 млн 699 тыс. 900 рублей и 2 млн 899 тыс. 900 рублей соответственно. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 10 месяцев 2021 года продажи EXEED TXL в нашей стране составили 2719 автомобилей.

Каковы прогнозы на продажи китайских автомобилей в 2022 году, как долго будут расти цены на автомобильном рынке – об этом и о многом другом поговорим 15 декабря в рамках онлайн-конференции Autostat Analytic Day.

Фото: EXEED