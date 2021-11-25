Компания Suzuki представила новый кроссовер S-Cross, который будет производиться на заводе Magyar Suzuki в Венгрии. В продажу на европейском рынке новинка поступит уже в конце этого года, сообщает пресс-служба японской марки.

Внешний вид нового Suzuki S-Cross отличает обтекаемая решетка радиатора с отделкой под рояльный лак, гармонично сочетающаяся со стильными трехточечными сверхъяркими светодиодными фарами. Дополняют образ автомобиля серебристая отделка спереди и сзади, а также брутальная форма колесных арок.

Салон Suzuki S-Cross получил эргономичные кожаные сиденья с оригинальной декоративной отделкой, панорамный люк и трехмерную широкоформатную приборную панель. Стоит также отметить такие решения, как 9-дюймовый дисплей мультимедийной системы с возможностью беспроводного подключения смартфона, отображающий всю информацию об автомобиле, и эргономичная шайба управления системой полного привода AllGrip Select, расположенная на центральной консоли. Объем багажного отделения автомобиля составляет 430 литров.

Пол капотом Suzuki S-Cross установлен 1,4-литровый турбомотор Boosterjet, который имеет функцию прямого впрыска топлива и систему «мягкого» гибрида SHVS 48В. Новая гибридная система Suzuki включает недавно разработанный двигатель внутреннего сгорания в сочетании с одним электромотором (MGU) и роботизированной коробкой переключением передач (AGS).

Новый Suzuki S-Cross оснащен фирменной системой Suzuki Safety Support, включающей в себя функцию автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, камеру кругового обзора, а также функцию оповещения и предотвращения выезда из полосыдвижения, оповещение о наличии автомобилей, движущихся в перпендикулярном направлении, помогающее при выезде с парковки задним ходом, распознавание дорожных знаков, мониторинг слепых зон, помощь при трогании на подъеме и др.

Фото: Suzuki