Subaru объявила цены на обновленный Forester в России

Российские дилеры Subaru начали прием заказов на обновленный среднеразмерный полноприводный кроссовер Subaru Forester 2022 модельного года, который поступит в продажу в начале следующего года. Стоимость новинки составляет от 2 млн 909 тыс. рублей, сообщает пресс-служба японской марки.

Внешний вид Subaru Forester 2022 модельного года отличают новая головная оптика, обновленная форма переднего бампера и решетки радиатора вместе с измененным дизайном колесных дисков, а также задние фонари в форме скоб. Кроме того, автомобиль получил новые настройки передней и задней подвески, которые обеспечивают более комфортную езду как по обычным дорогам, так и по сложным покрытиям. Расширены функции системы мониторинга состояния водителя: теперь она обеспечивает возможность управления температурой климат-контроля при помощи жестов.

Что касается интерьера, понятный интерфейс мультимедийной системы с большим экраном позволяет водителю пользоваться ее функционалом без лишних движений и не отвлекаясь от дороги, а классические циферблаты на панели приборов и дополнительные цветные дисплеи позволяют быть в курсе всего, что происходит за бортом. Как и новый Outback шестого поколения, на обновленном Forester система помощи водителю EyeSight получила новую стереокамеру со значительно увеличенным углом обзора и программным обеспечением повышенной производительности.

Стоит отметить, что среднеразмерный кроссовер Forester является бестселлером марки в нашей стране. В целом по итогам десяти месяцев 2021 года российские дилеры Subaru реализовали 5173 автомобиля всех моделей – на 8% больше, чем годом ранее.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Subaru в 2022 году планирует представить в России три новинки. Так, помимо обновленного кроссовера Forester, в середине лета 2022 года в России должны появиться специальная серия компактного кроссовера Subaru XV, а также абсолютно новое поколение спорткара Subaru WRX.

Фото: Subaru