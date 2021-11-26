За 10 лет LADA Granta подорожала в 2,5 раза

Минимальная цена седана LADA Granta за прошедшие 10 лет стала больше в 2,5 раза, подсчитали эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Напомним, что производство этой модели стартовало в ноябре 2011 года, а ее цена тогда начиналась с отметки 229 000 рублей. Сегодня, в ноябре 2021-го, минимальная стоимость седана «Гранта», по данным сайта «Цена Авто», составляет уже 559 900 рублей. Иными словами, за 10 лет удорожание составило почти 331 тысячу рублей, или 145%. И это еще не предел – АВТОВАЗ намерен с 1 декабря снова поднять цены на свою продукцию (подробности – здесь).

Как отмечают эксперты агентства, такой рост цен, причем и у многих моделей других брендов, объясняется непрекращающейся инфляцией, а также обвалами российского рубля, которое происходило за прошедшие годы. В нынешнем году к этому добавился еще и дефицит машин у дилеров, вызванный глобальной нехваткой электронных компонентов. Данный фактор дополнительно подстегивает рост цен на автомобили.

Несмотря на это, седан LADA Granta остается самым дешевым автомобилем в России, хотя по минимальной цене приобрести его сейчас довольно сложно. Впрочем, как и многие другие модели, представленные на рынке.

Также стоит добавить, что автомобили семейства «Гранта» являются самыми продаваемыми в нашей стране с 2019 года и по настоящее время. При этом ранее они носили данное звание – с 2013-го по 2015 год.

Что дальше будет происходить с рынком и ценами на автомобили? Об этом и много другом расскажут наши эксперты в рамках онлайн-конференции Autostat Analytic Day, которая состоится 15 декабря. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

Фото: АВТОВАЗ