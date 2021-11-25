Испанский авторынок в октябре 2021 года усилил падение

Испанский авторынок в октябре сократился на 20,5% и составил 59044 машины. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), отрицательная динамика обусловлена постоянными перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства. В связи с этим в ассоциации снизили прогноз на 2021 год, согласно которому по итогам года будет продано порядка 850 тыс. автомобилей, что соответствует уровню прошлого года. По итогам десяти месяцев 2021 года продажи автомобилей в этой стране составили 706998 единиц (+5,6%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в октябре стала Hyundai, реализовавший 5844 автомобиля (+57,4%). На втором месте идет Peugeot, который снизил продажи на 8,7% до 5547 единиц. Третью строчку занимает Kia, чей результат составил 5254 машины (+22,2%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Toyota (3603 шт., -25.5%) и Renault (3434 шт., -25,6%).

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Фото: AutoWP.ru