В России начались продажи Kia Picanto 2022-го модельного года

Российские дилеры Kia начали продажи субкомпактного хэтчбека Picanto 2022-го модельного года, который вслед за остальными моделями Kia получил новый логотип бренда. Стоимость Kia Picanto 2022-го модельного года составляет от 924 тыс. 900 рублей до 1 млн 214 тыс. 900 рублей в зависимости от комплектации, сообщает пресс-служба корейской марки.

В соответствии с предпочтениями российских клиентов проведено изменение гаммы двигателей Picanto в спецификации 2022-го модельного года. Теперь для модели будет предлагаться только более экономичный и популярный у покупателей двигатель 1,0 MPI (67 л. с., 95,2 Нм). Средний расход топлива у двигателя составляет 5,1 л/100 км. Двигатель 1,0 MPI может комплектоваться как с 4-ступенчатой автоматической трансмиссией, так и с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, весной этого года Kia представила обновленную версию Picanto. В передней и задней частях автомобиля изменения внесены в дизайн основной оптики и противотуманных фар, бампера и решетки радиатора. Использование светодиодных технологий в основных фарах и проекционного света в противотуманных создают более эффектный вид. Для Picanto стали предлагаться колесные диски нового дизайна (три варианта в размерностях от 14 до 16 дюймов), а также широкая гамма из 10 вариантов цветов кузова. В интерьере Picanto наиболее заметным элементом стал экран новой мультимедийной системы с диагональю 8”. Новая приборная панель Supervision теперь имеет 4,2-дюймовый цифровой TFT-дисплей высокого разрешения, на который водитель может вывести самую разнообразную информацию. Обновленный Picanto предлагает отделку сидений из ткани, искусственной кожи или комбинированную отделку. Предусмотрено несколько вариантов цветового оформления кресел, диффузоров системы отопления и вентиляции, селектора коробки передач и дверей: помимо черного цвета они могут иметь акценты, выполненные в оранжевом, лаймовом и красном цветах.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти 2021 года продажи субкомпактного хэтчбека Kia Picanto в России снизились на 7% и составили 1868 автомобилей. В результате этот субкомпактный хэтчбек остается безоговорочным лидером своего сегмента на российском рынке.

А как в нашей стране сохраняется остаточная стоимость (Residual value) у китайских автомобилей? Сколько такой автомобиль стоит

через 3 года после покупки? Об этом можно узнать из нашего исследования «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» (Residual

value) https://www.autostat.ru/research/product/265/

А сколько будет стоить такой автомобиль на вторичном рынке после «ураганного» 2021 года? Как сохранится его остаточная стоимость (Residual value)? Эти вопросы будут обсуждаться в ходе онлайн-конференции «AUTOSTAT Analytic Day», которая пройдет 15 декабря 2021 года.

Фото: Kia