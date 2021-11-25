Выпуск легковых автомобилей в октябре 2021 года снизился на 30%

По данным Росстата, за десять месяцев 2021 года с российских конвейеров сошло 1,1 млн легковых автомобилей, что на 13,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем в октябре было выпущено около 100 тыс. машин – это на 29,5% меньше, чем годом ранее. Стоит отметить, что калининградский «Автотор» в прошлом месяце начал производство обновленных хэтчбека Ceed и универсала Ceed SW.

Производство грузовых автомобилей в январе-октябре составило 148 тыс. единиц, что на 35,7% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 19 тыс. грузовиков – это на 7,9% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что КАМАЗ в октябре увеличил производство на 10,3%, выпустив 4390 машинокомплектов. Кроме того, калининградский «Автотор» завершил производство среднетоннажных грузовиков HD78 для российского рынка.

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Фото: Kia