Обновленный Skoda Karoq появится в России в первом квартале 2022 года

Обновленный кроссовер Skoda Karoq, онлайн-премьера которого состоится 30 ноября, станет доступен для заказа в России в первом квартале 2022 года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе чешской марки.

Новое оформление передней части Karoq предусматривает увеличенную решетку радиатора Skoda и зауженные фары. Кроме того, полностью светодиодные матричные фары с новой компоновкой блоков светодиодов создают фирменный «четырехглазый» облик. Обновленная задняя часть отличается новыми эффектными фонарями.

Напомним, продажи компактного кроссовера Skoda Karoq стартовали на российском рынке в феврале 2020 года. В настоящее время стоимость модели составляет от 1 млн 641 тыс. рублей до 2 млн 154 тыс. рублей в зависимости от комплектации и силового агрегата. Базовым для Skoda Karoq в нашей стране является двигатель 1.6 MPI (110 л.с.), который работает в паре с 5-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Также на выбор покупателям предлагается турбированный мотор 1.4 TSI (150 л.с.) в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач или роботизированной 7-ступенчатой DSG, которая доступна только для полноприводной версии.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти 2021 года продажи Skoda Karoq в России выросли на 34% и составили 16184 автомобиля. В результате этот компактный кроссовер вошел в ТОП-10 самых продаваемых моделей SUV на российском авторынке.

Какие автомобили Skoda есть в наличии у официальных дилеров марки, можно проверить здесь.

Фото: Skoda