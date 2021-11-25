АВТОВАЗ вновь планирует повысить цены на LADA с 1 декабря 2021 года

АВТОВАЗ намерен повысить цены на свои модели с 1 декабря 2021 года. Таким образом, это будет уже седьмое массовое повышение цен на LADA с начала нынешнего года.

Как пишет портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на информационное письмо АВТОВАЗа дилерам, модель LADA Granta (кроме модификаций с ручным управлением) подорожает на 7 тыс. рублей, XRAY и Niva Legend – на 8 тыс. рублей, Niva Travel – на 9 тыс. рублей, Vesta, XRAY Cross и Largus – на 10 тыс. рублей. Также на 8-10 тыс. рублей увеличится стоимость коммерческих автомобилей VIS.

Как заявил ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, АВТОВАЗ планирует сохранять стоимость автомобилей LADA более низкой, чем у иностранных конкурентов. По его словам, АВТОВАЗ в ценовой политике ориентируется, в том числе, на динамику цен ближайших конкурентов LADA – корейских Hyundai и Kia.

«Мы же не изобретаем сами все эти цифры, их дает рынок. Идут глобальные инфляционные процессы. Это означает рост цен почти на все сырье: сталь, пластики, металлы и электронные компоненты. АВТОВАЗу удается пока сохранить цены на максимально умеренном уровне. Дальше все будет зависеть от цен на сырье и рыночной ситуации. Даже если повышение произойдет, уверен, что это будет умеренная коррекция цен. Она не нанесет ущерба конкурентным преимуществам автомобилей LADА», – отметил С.Чемезов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 25573 автомобиля LADA – это на 31% меньше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 294422 машины, что на 11% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 22,4% против 22,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Вы можете проверить наличие всех новых автомобилей LADA у официальных дилеров марки здесь.

Фото: АВТОВАЗ