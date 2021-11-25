Kia представила кроссовер Niro второго поколения

Компания Kia представила на автосалоне в Сеуле кроссовер Niro второго поколения. Начиная со следующего года, на ряде рынков новинка будет доступна с гибридными и электрическими силовыми установками (HEV, PHEV и EV), сообщает пресс-служба корейской марки.

В облике нового Niro просматриваются решения, впервые представленные на концепт-каре Habaniro, показанном в 2019 году. Кузов имеет двуцветную окраску, а широкие задние стойки оптимизируют воздушные потоки, улучшая аэродинамические качества автомобиля. При этом их очертания гармонично сочетаются с задними фонарями, выполненными в форме бумерангов.

Стоит отметить, что для нового поколения Niro была переосмыслена стилистика фирменной передней части автомобилей Kia «улыбка тигра». Теперь решетка радиатора начинается непосредственно от капота и продолжается до мощного нижнего спойлера. Современный дизайн передней части дополняет эффектная форма дневных ходовых огней «биение сердца».

В новом поколении Niro Kia впервые предложила «Режим движения в зеленой зоне». В этом режиме кроссовер, оснащенный классической гибридной силовой установкой HEV (hybrid electric vehicle) или силовой установкой по схеме подзаряжаемого гибрида PHEV (plug-in hybrid), переходит в режим движения электромобиля. При движении в «зеленых зонах» – жилых кварталах, вблизи от школ или больниц – автомобиль автоматически использует информацию от систем навигации или журнала предыдущих поездок и переходит в 100% электрический режим. Он также способен воспринимать как «зеленую зону» регулярно посещаемые водителем и отмеченные в памяти навигации места, к примеру, дом или офис.