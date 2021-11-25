Определена самая распространенная модель SUV в Москве и Подмосковье

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» определили автомобиль сегмента SUV, который чаще всего можно встретить в Москве и Московской области. Как выяснилось, на середину 2021 года им является кроссовер Nissan X-Trail.

Так, по данным агентства, в столице страны насчитывается 56,7 тыс. экземпляров этой модели, что составляет 4% от общего количества зарегистрированных тут кроссоверов и внедорожников. Второе место в этом рейтинге занимает еще один кроссовер японской марки – Nissan Qashqai (53,5 тыс. шт.). На третьей позиции находится немецкий Volkswagen Tiguan с результатом 50,4 тыс. единиц, за которым располагаются два «японца» – Toyota RAV4 и Mitsubishi Outlander (47,8 тыс. и 43 тыс. шт. соответственно).

В Московской области на долю Nissan X-Trail тоже приходится 4% от местного парка SUV, что соответствует 34,6 тыс. машин. Немного отстает от лидера отечественный 3-дверный внедорожник LADA 4x4 с показателем 33,7 тыс. единиц. Далее следует французский кроссовер Renault Duster (32,4 тыс. шт.). В ТОП-5 подмосковного парка SUV попали еще японские Nissan Qashqai и Toyota RAV4 (32 тыс. и 30,9 тыс. шт. соответственно).

Также стоит отметить, что как в Москве, так и в Подмосковье, самой распространенной маркой сегмента SUV оказывается именно Nissan. На ее долю в обоих случаях приходится около 11% всех зарегистрированных кроссоверов и внедорожников.

Насколько выгодно владеть кроссовером Nissan X-Trail или другой моделью? Об этом и многом другом могут рассказать наши эксперты в рамках онлайн-конференции «Autostat Analytic Day. Стоимость владения автомобилем. Финансовые инструменты авторынка», которая пройдет 15 декабря. Подробности и регистрация – здесь.

Фото: Nissan