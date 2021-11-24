Toyota отзывает в России 16 кроссоверов Land Cruiser Prado

Компания «Тойота Мотор» приступила к реализации отзывной кампании по замене выпускного коллектора на некоторых автомобилях Toyota Land Cruiser Prado.

Как сообщает пресс-служба японской марки, на автомобилях Toyota Land Cruiser Prado с бензиновым двигателем, попадающих под действие данной отзывной кампании, из-за недостаточной прочности сварного шва трубы выпускного коллектора, существует вероятность образования трещины на сварном участке трубы в процессе эксплуатации автомобиля, возникающей из-за нагрузки, вызванной цикличным изменением температуры и вибраций. В таком состоянии возможна утечка отработавших газов во время работы двигателя на высоких оборотах (например, при подъеме на холм), что приведет к несоблюдению стандарта, регулирующего нормы выброса отработавших газов в атмосферу.

В рамках данного отзыва в дилерские центры Toyota будут приглашены владельцы 16 кроссоверов Toyota Land Cruiser Prado, произведенных в период с 27 апреля 2021 года по 29 апреля 2021 года, для проведения работ по замене выпускного коллектора. Все работы в рамках данной отзывной кампании будут бесплатными для владельцев автомобилей.

Напомним, обновленный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который появился на российском рынке в сентябре прошлого года, отличается элементами стайлинга, форсированным дизельным двигателем 2,8 л с мощностью 200 л. с., новой мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Модель получила эксклюзивную топовую комплектацию Black Onyx с максимальным уровнем оснащения, который включает расширенный зимний пакет и современный комплекс систем активной безопасности Toyota Safety Sense 2.0 с функцией распознавания дорожных знаков RSA.

По итогам десяти месяцев 2021 года продажи внедорожника Toyota Land Cruiser Prado в нашей стране составили 11085 автомобилей, что на 28% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате эта модель вошла в тройку бестселлеров Toyota на российском рынке.

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Фото: Toyota