«ПСМА Рус» начнет производство механических коробок передач в конце 2022 года

Калужский завод «ПСМА Рус» в конце 2022 года начнет производство механических коробок передач и уже ведет активную работу по углублению локализации агрегата. Напомним, что в соответствии с принятыми обязательствами в рамках подписанного с Минпромторгом России специнвестконтракта, локализация механической коробки передач изначально была запланирована на 2027 год, сообщает пресс-служба Stellantis.

На сегодняшний день Stellantis уже запустил несколько ключевых производственных проектов в России на калужском заводе и увеличил объемы производства на 400% за девять месяцев 2021 года. Так, в этом году «ПСМА Рус» внедрил новую платформу для производства мини-фургонов и компактвэнов Peugeot, Citroen и Opel, а также запустил серийную сборку экспортно-ориентированных дизельных двигателей, которые локально будут устанавливаться на модели: Peugeot 408/Citroen C4 седан, фургоны Peugeot Expert, Citroen Jumpy, Opel Vivaro, мини-фургоны Peugeot Partner, Citroen Berlingo, Opel Combo Cargo, а также компактвэны Peugeot Partner Crossway, Citroen Berlingo Multispace, Opel Combo Life. В октябре калужский завод «ПСМА Рус» начал первые поставки дизельных двигателей (Евро 5) в страны Западной Европы, и в ближайшие месяцы география расширится до стран Латинской Америки и Северной Африки.

В настоящее время «ПСМА Рус» запускает сборку коммерческих моделей Opel Vivaro, Citroen Jumpy и Peugeot Expert для экспортных поставок, которые начнутся в ближайшее время. Кроме того, принято решение о локализации на мощностях «ПСМА Рус» модели Fiat Scudo, предназначенной для экспорта. Производство Fiat Scudo российской сборки начнется до конца 2022 года. Расширение производства и запуск в течение 2021 года новых проектов позволяет создать более 1000 дополнительных рабочих мест в калужском регионе.

Наличие новых автомобилей этих марок в официальных дилерских центрах можно проверить здесь.

Фото: Stellantis