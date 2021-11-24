УАЗ в 2021 году планирует увеличить производство на 19%

Ульяновский автозавод по итогам 2021 года планирует выпустить 41 тыс. автомобилей, что на 19% выше показателя годичной давности (34,5 тыс. машин). Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Соллерс», отметив, что за десять месяцев нынешнего года с конвейера УАЗа сошло 34 тыс. автомобилей – почти столько же, сколько за весь прошлый год.

«УАЗ рентабелен, имеет свою клиентскую нишу, а рыночный потенциал модельной линейки завода по-прежнему весьма прочный», – заявили в пресс-службе «Соллерс».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе-октябре Ульяновский автозавод реализовал в России 25875 автомобилей, что на 2% выше показателя на аналогичный период прошлого года. В результате доля УАЗа на российском рынке составила 2,0% против 2,1% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером марки остается флагманский внедорожник УАЗ «Патриот», на котором в отчетный период остановили свой выбор 10150 покупателей (-13%). Среди легких коммерческих автомобилей УАЗ по-прежнему лидирует семейство УАЗ СГР с показателем 9588 реализованных машин (+11%). Легкий грузовик УАЗ «Профи» разошелся тиражом в 3205 экземпляров, что на 58% превышает результат годичной давности.

Напомним, в этом году УАЗ представил новую версию легкого коммерческого грузовика «Профи» грузоподъемностью 1,5 тонны с двускатной ошиновкой колес задней оси. Также новая «Полуторка» получила модификацию полной массой 2,5 т, которая позволяет беспрепятственно передвигаться в условиях мегаполиса, где появление коммерческих автомобилей максимальной массой свыше 2,5 тонны запрещено. Кроме того, в августе Ульяновский автозавод начал продажи битопливных версий моделей УАЗ «Патриот» и «Пикап», способных работать как на бензине, так и на компримированном природном газе.

Уточнить наличие всех новых автомобилей УАЗ в официальных дилерских центрах можно здесь.

Фото: УАЗ