Производство обновленного Skoda Kodiaq начнется в России до конца 2021 года | АВТОСТАТ

Производство обновленного Skoda Kodiaq начнется в России до конца 2021 года

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Производство обновленного Skoda Kodiaq начнется в России до конца 2021 года

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Компания Skoda до конца 2021 года начет производство обновленного внедорожника Kodiaq на мощностях завода в Нижнем Новгороде. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе чешской марки, отметив, что новинка уже доступна к заказу у российских дилеров.

Обновленный Skoda Kodiaq доступен в комплектациях Active, Ambition и Style с расширенным перечнем стандартного оснащения, а также в версиях Sportline и L&K. Моторная гамма для модели включает три бензиновых и один дизельный двигатель объемом от 1,4 л до 2,0 л и мощностью от 125 л.с. до 180 л.с. в сочетании с коробками передач МКП-6, DSG-6 или DSG-7, с передним или полным приводом. Стоимость новинки составляет от 1 млн 962 тыс. рублей до 2 млн 736 тыс. рублей в зависимости от комплектации и силового агрегата.

Уже в базовой комплектации Active обновленный Skoda Kodiaq получил светодиодные фары и полностью светодиодные задние фонари, противотуманные фары, легкосплавные диски Mitykas 17 дюймов, многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо и цветной дисплей Maxi Dot.

Новый перечень стандартного оборудования версии Ambition (от 2 млн 196 тыс. руб.) предусматривает передние и задние датчики парковки с функцией автоторможения, датчик освещенности, задние светодиодные фонари с динамическими указатели поворота и приветственной анимацией, а также 18-дюймовые колесные диски Elbrus. Начиная с Ambition покупателям впервые доступны инновационные полностью светодиодные матричные фары.

Старшая комплектация Style (от 2 млн 426 тыс. руб.) внешне отличается легкосплавными дисками Triton диаметров 18 дюймов, серебристыми рейлингами на крыше, а также дополнительным хромом в отделке. Список базового оснащения включает матричные адаптивные светодиодные фары, передние светодиодные противотуманные фары с функцией подсветки поворотов, омыватели фар высокого давления и наружные зеркала с электроскладыванием и автоматическим затемнением.

Напомним, мировая премьера обновленного Skoda Kodiaq состоялась в апреле этого года. Внешний вид обновленного Kodiaq отличают приподнятый рельефный капот, новая фирменная решетка радиатора, установленная более вертикально, чем раньше, а также новые легкосплавные колесные диски диаметром до 20 дюймов. Линии фар и задних фонарей стали более зауженными. В салоне появились декоративные вставки и контрастная строчка на передней панели и дверях, а фоновая LED-подсветка получила больше функций и включает десять оттенков.

Проверить наличие всех новых автомобилей Skoda у официальных дилеров марки можно здесь

Фото: Skoda

Источник: АВТОСТАТ

Теги: производствоновинкивнедорожникиsuvкроссоверыskodaskoda kodiaq

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