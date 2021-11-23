Запуск обновленной LADA Vesta ожидается весной 2022 года

Старт производства рестайлинговой LADA Vesta FL планируется на март 2022 года, тогда же первые автомобили должны попасть в дилерскую сеть для проведения презентаций и тест-драйвов. Об этом газете «Ведомости» рассказали дилеры LADA, отметив, что распределение квот на продажи новинки планируется в апреле. На самом АВТОВАЗе данную информацию не подтверждают, но обещают объявить о сроках выхода LADA Vesta FL в «нужное время».

По словам источников, основные изменения LADA Vesta FL будут в салоне машины. Модель получит цифровую панель приборов, блок климат-контроля, аналогичный тому, что устанавливается на Renault Arkana, а также большой планшет с тачскрином на центральной консоли, как в Tesla. Внешние изменения коснутся дизайна переднего и заднего бамперов, появится диодная светотехника. Гамма двигателей и коробок передач останется прежней.

Как считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, при появлении рестайлинговой LADA Vesta FL не стоит ожидать распродаж машин уходящего модельного ряда, поскольку спрос сейчас значительно опережает предложение. При этом эксперт не исключает, что сроки старта производства обновленной Vesta могут сдвинуться из-за задержек поставок полупроводниковых компонентов, особенно учитывая, что в новинке предполагается большее количество электроники.

Напомним, производство флагманского семейства LADA Vesta стартовало на заводе «LADA Ижевск» в сентябре 2015 года, и с тех пор с конвейера предприятия сошло более 600 тыс. автомобилей этой модели. Предприятие «LADA Ижевск» производит седан LADA Vesta, универсал LADA Vesta SW и их кросс-версии LADA Vesta Cross и LADA Vesta SW Cross.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2021 года реализация семейства LADA Vesta на российском рынке составила 93121 машину, что на 10% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате модель занимает вторую строчку в рейтинге самых продаваемых автомобилей LADA в России (после LADA Granta). В настоящее время стоимость седана LADA Vesta составляет от 795,9 тыс. рублей, универсала Vesta SW – от 892,9 тыс. рублей.

Между тем, в перспективе АВТОВАЗ откажется от собственной платформы LADA B/C, на которой построена флагманская модель LADA Vesta. Как пояснили на АВТОВАЗе, LADA B/C не может обеспечить модульного подхода, позволяющего создавать на ней легковые автомобили и кроссоверы разных классов. К тому же она не обладает электронной архитектурой, необходимой для внедрения элементов телематики и современных систем активной безопасности и контроля.

Фото: «Лада.Онлайн»