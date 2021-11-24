Lancia вернется на европейский рынок и готовит новые модели

Автоконцерн Stellantis готовится вернуть марку Lancia на большой европейский рынок, но при этом не ставит перед ней слишком амбициозных целей.

Как пишет портал «Колеса.ру», с 2017 года Lancia представлена исключительно в родной Италии одной единственной моделью Ypsilon, нынешнее поколение которой выпускается с 2011 года на заводе Fiat в польском городе Тыхы (здесь же собирается родственный бензиновый Fiat 500). После слияния Fiat Chrysler Automobiles и Groupe PSA в корпорацию Stellantis одним из первых решений топ-менеджента нового альянса стало объединение марок Alfa Romeo, DS и Lancia в премиальный куст, их новинки будут разрабатываться вместе, но при этом обособленно от других брендов альянса – Citroen, Fiat, Jeep, Opel и Peugeot.

Как рассказал в интервью Automotive News Europe гендиректор Lancia Лука Наполитано, в 2024 году дебютирует новое поколение хэтчбека Ypsilon и состоится выход марки на большой европейский рынок. Помимо Италии первая за долгие годы новинка Lancia будет предлагаться в Германии, Франции, Испании, Австрии и Бельгии. В последующие годы Lancia вернется на рынок Великобритании и другие страны континентальной Европы. О планах Lancia за пределами Европы Лука Наполитано ничего не сказал – видимо, их нет, во всяком случае, на ближайшее десятилетие.

Новый Ypsilon будет предлагаться как с полностью электрической силовой установкой, так и с малолитражными бензиновыми двигателями, снабженными 48-вольтовым мягкогибридным довеском.

Следующая новинка – кроссовер длиной около 4,6 м, который, скорее всего, получит историческое имя Aurelia (до конца 1950-х так называлось семейство флагманских легковых моделей с кузовами седан, купе и кабриолет). Новая Aurelia будет уже 100-процентным электромобилем, то есть версий с ДВС не предполагается, дебют – в 2026 году.

Третья новинка – еще одна возрожденная легенда, а именно компактный электрический хэтчбек Delta длиной около 4,3 м, его придется ждать аж до 2028 года. Последующие новинки тоже будут исключительно электрическими, но их анонсировать пока рано.

Таким образом, в ближайшие семь лет у Lancia будет всего три модели. Глава марки считает, что этого достаточно с учетом поставленных задач: Lancia будет достаточно скромным по объему продаж, но при этом ориентированным на новую целевую аудиторию, которая, по мнению Луки Наполитано, будет примерно такой же, как у Tesla, Volvo и Mercedes-Benz.

Между тем, Lancia планирует отказаться от традиционной дилерской сети в пользу так называемой агентской модели продаж, при которой клиент покупает машину непосредственно у производителя по фиксированной цене, а агент просто оказывает ему консультационные услуги, проводит тест-драйвы и промо-акции. Лука Наполитано полагает, что примерно половина новых Lancia будет продаваться через интернет, но живые шоу-румы тоже будут. Планируется построить около сотни торговых точек площадью от 80 до 140 кв.м, находиться они будут 60 городах Европы.

А сколько будут стоить другие автомобили европейских брендов на вторичном рынке после «ураганного» 2021 года? Как сохранится их остаточная стоимость (Residual value)? Эти вопросы будут обсуждаться в ходе онлайн-конференции «AUTOSTAT Analytic Day», которая пройдет 15 декабря 2021 года.

Фото: Lancia