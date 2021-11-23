EXEED рассказал о двигателе для флагманского кроссовера VX в России

Полноразмерный семиместный внедорожник EXEED VX, который поступит в продажу на российском рынке до конца этого года, будет оснащаться бензиновым турбодвигателем 2.0 TGDI мощностью 249 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT. Расход топлива EXEED VX c таким силовым агрегатом на каждые 100 км пути составляет в загородном режиме 7,3 л, в комбинированном режиме – 8,5 л и в городском – 10,4 л. Флагманская модель EXEED до 100 км/час разгоняется за 8,5 секунды, предельная скорость равна 195 км/ч, сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус».

Внешний вид EXEED VX отличают внушительная решетка радиатора, светодиодная оптика, внутренний дизайн которой выполнен в виде кристаллизованных капелек воды, а также большие 20-дюймовые двухцветные литые диски с премиальным дизайном. Стоит также отметить функцию статического освещения поворотов, реализованную с помощью противотуманных LED-фар, которая автоматически активируется при включении указателя поворотов, при угле поворота рулевого колеса более 50 градусов и скорости менее 60 км/ч, при движении задним ходом.

Полноразмерный внедорожник VX построен на передовой модульной платформе M3X, разработанной совместно конструкторами концерна Chery и немецкой компанией Benteler. Габариты автомобиля составляют 4970×1940×1788 мм, колесная база достигает 2900 мм. Клиренс равен 200 мм, угол въезда – 18°, угол съезда – 20°. Внедорожник оснащен независимой подвеской типа McPherson спереди и многорычажной независимой подвеской сзади. Объем багажного отделения EXEED VX равен 520 литрам.

Полноразмерный внедорожник VX будет представлен в России исключительно в семиместной версии с двумя вариантами цветов салона: королевский белый и благородный черный. Сиденья от американского производителя Lear с множеством регулировок, обогревом, вентиляцией и подголовниками авиационного типа обшиты высококачественной кожей с ромбовидной прострочкой. Объем багажника внедорожника VX равен 520 литрам, а при сложенных сидениях третьего ряда – более 2500 литров.

Сдвоенные ЖК-экраны диагональю по 12.3 дюйма HD-разрешения 1920х720 пикселей представляют собой комбинацию панели приборов и центрального дисплея системы мультимедиа. Цифровая приборная панель позволяет выбрать одну из трех тем: sport, comfort и style. На экране имеются цифровой спидометр и тахометр, а также отображаются данные о давлении в шинах, расходе топлива, внешней температуры воздуха и использовании многочисленных программ-ассистентов водителя и программ-контроллеров безопасности. Проекционный дисплей на ветровом стекле отображает данные о скорости автомобиля и дорожных знаках, которые определяются системой распознавания дорожных знаков.

Многофункциональное трехспицевое рулевое колесо D-типа с обогревом позволяет управлять функциями автомобиля, не отрывая рук от руля и не отвлекаясь от управления. Дополнительного комфорта в управлении добавит возможность использования подрулевых переключателей передач («лепестков»).

Светодиодная контурная подсветка салона EXEED VX доступна для выбора в 64 вариантах, что позволит создать атмосферу на любой вкус. Панорамная крыша общей площадью 1,12 кв.м выполнена из высокопрочного теплоизоляционного стекла.

Напомним, в настоящее время автомобильный бренд EXEED представлен на российском рынке только полноприводным кроссовером TXL. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2021 года продажи EXEED TXL в нашей стране составили 2719 автомобилей. Помимо флагманского внедорожника EXEED VX в дальнейшем на российском рынке появится компактный кроссовер LX.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы (и не только премиум, и не только китайские) – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: EXEED