Авторынок Германии в октябре продолжил падение

Авторынок Германии в октябре сократился на 34,9% и составил 178683 машины. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), отрицательная динамика фиксируется четвертый месяц подряд. По итогам десяти месяцев 2021 года реализация новых автомобилей в Германии составила 2 млн 196 тыс. 244 единицы (-5,2%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в октябре реализовал 28211 машин (-40,2%). На втором месте идет Mercedes-Benz, снизивший продажи на 45% до 17978 единиц. Третью строчку занимает BMW, чей результат составил 17452 автомобиля (-16,2%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Opel (12204 шт., -27,6%) и Ford (9968 шт., -39,9%).

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на российском рынке можно на сайте «Цена авто», а послушать, что говорят эксперты о главных трендах авторынка в России - можно будет 15 декабря, посетив в онлайне AUTOSTAT ANALYTIC DAY.