Mitsubishi L200 в октябре стал самым продаваемым пикапом в России

В октябре на рынке новых пикапов в РФ сменился лидер – им стал Mitsubishi L200, выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ». При этом в августе и сентябре лидерство в этом сегменте принадлежало модели Toyota Hilux.

В прошлом месяце пикап Mitsubishi L200 был продан в количестве 277 автомобилей (по данным АЕБ). По этому показателю ему удалось опередить УАЗ «Пикап», объем реализации которого за октябрь составил 232 экземпляра. Третьим в данном рейтинге финишировал Toyota Hilux с результатом в 151 единицу. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», на долю этих трех моделей пришлось 83% от всех проданных пикапов.

Между тем, если рассматривать статистику рынка за 10 месяцев, то самым популярным новым пикапом в нашей стране по-прежнему является модель УАЗа. За период с января по октябрь она разошлась тиражом в 2403 экземпляра. На втором месте в этом случае находится Toyota Hilux (2217 шт.), а Mitsubishi L200 – на третьем (1895 шт.).

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Фото: Mitsubishi