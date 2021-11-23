Kia представила в России кроссвэн Carnival 2022-го модельного года

Российские дилеры Kia начали прием заказов на кроссвэн Carnival в спецификациях 2022-го модельного года. В зависимости от комплектации, цена на кроссвэн Kia Carnival 2022-го модельного года составляет от 2 млн 864 тыс. 900 рублей до 3 млн 994 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба корейской марки.

Помимо нового логотипа бренда Kia, кроссвэн Carnival 2022-го модельного года также получил разработанную в едином с ним стиле новую эмблему модели. Базовая комплектация Comfort не претерпела изменений, в комплектации Luxe селектор трансмиссии получил новую кожаную отделку.

В комплектации Prestige теперь устанавливается новейшая мультимедийная система Kia с навигацией, диагональ экрана – 12,3”. Начиная с этой комплектации, кроссвэн стал оснащаться аудиосистемой премиум-класса Bose с 12 динамиками, устанавливается датчик дождя. Кроме того, расширен набор систем безопасности и помощи водителю Drive Wise, в него включена система предотвращения столкновения при выезде с парковки задним ходом (PCA). Система кругового обзора с 4 камерами (AVM), камера для общения с пассажирами второго и третьего ряда (в том числе с «ночным» режимом) и функция напоминания о пассажирах на заднем ряду (ROA) теперь также доступны начиная с комплектации Prestige. Помимо этого, начиная с комплектации Prestige, кроссвэн штатно оснащается комплексом телематических сервисов Kia Connect с навигационными функциями.

Комплектации Premium и Premium+ теперь также оснащаются датчиками дождя, системой предотвращения столкновения при выезде с парковки задним ходом (PCA) и телематическим комплексом Kia Connect.

Напомним, кроссвэн Kia Carnival нового поколения стартовал на российском рынке в апреле этого года, и за семь месяцев продаж на нем остановили свой выбор более 2600 клиентов, что вывело модель в лидеры в своем сегменте (D-MPV).

Что касается конкурентов кроссвэна Carnival на российском рынке, в самой компании Kia заявляют, что прямых соперников у модели нет. Однако среди автомобилей, которые потенциальные покупатели Carnival будут рассматривать в качестве альтернативы, могут быть как минивэны, построенные на базе коммерческих автомобилей (Peugeot Traveller, Citroen SpaceTourer, Mercedes-Benz V-class, Volkswagen Multivan), так и большие семиместные кроссоверы (классы D-SUV и E-SUV), а также Toyota Alphard.

«В отличие от конкурентов новый Kia Carnival изначально делали не столько как «вэн», а как «кроссвэн». Это отображается в высоком дорожном просвете в 182 мм и дизайне кузова. Также по сравнению с конкурентами прайс на новинку более демократичен. Современные и высокотехнологичные опции (активный круиз-контроль, системы автоматического торможения, камеры кругового обзора, светодиодные фары и прочее) позволят Kia Carnival занять свою рыночную нишу, хотя он, естественно, не является объемообразующей моделью для Kia», – говорит бренд-директор KIA ГК «АвтоСпецЦентр» Заур Цохолов.

Фото: Kia