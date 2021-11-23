Большинство дилеров считают Автотеку наиболее полной базой для проверки автомобиля

Покупка машины с пробегом обычно связана с большими опасениями покупателя. Мы боимся приобрести «кота в мешке» – битый (и умело восстановленный) автомобиль; машину со скрученным пробегом или такую, которая нещадно эксплуатировалась в такси или каршеринге; наконец, просто угнанный автомобиль или находящийся в залоге... В помощь покупателю сегодня существует множество разных интернет-сервисов, позволяющих до заключения сделки проверить историю транспортного средства. Достаточно знать его госномер и VIN-код. Интересно, а какими базами данных пользуются в работе официальные автомобильные дилеры?

В августе 2021 года специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели опрос среди дилеров, с целью выяснить, какие онлайн-базы для проверки автомобилей у них наиболее популярны. В исследовании приняли участие более 100 специалистов официальных дилерских центров и площадок, которые занимаются trade-in и продажами автомобилей с пробегом.

Исследование показало, что дилеры знакомы и используют в работе около десятка различных интернет-сервисов. В их числе база ГИБДД РФ, залоговая база банков, данные официального портала правительства Москвы и ряд других. При этом кто-то применяет в работе лишь один источник, а кто-то – сразу несколько.

Тем не менее, более 91% респондентов (или девять из десяти) указали, что наиболее полной базой считают проект «Авито» – Автотека, который, помимо вышеперечисленных сведений (залоги, ограничения, использование в такси), на запрос по истории машины выдает еще и информацию о заездах на техобслуживание и данные по ДТП, если таковые случались.

Со значительным отставанием от лидера второе место, по результатам опроса, заняла база ГИБДД (гибдд.рф/check/auto), третье – Реестр залогов (reestr-zalogov.ru). Они набрали 33,3% и 28,1% голосов соответственно.

Фото: Авито