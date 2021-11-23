Новый грузовик «КАМАЗ Компас» поступит в продажу в декабре

Новый среднетоннажный грузовой автомобиль «КАМАЗ Компас», который был официально представлен в сентябре этого года, поступит в продажу в декабре. Об этом в интервью корпоративной газете «Вести КАМАЗа» сообщил главный конструктор инновационных автомобилей ПАО «КАМАЗ» Сергей Назаренко, добавив, что к настоящему времени на отдельном компактном конвейере собраны несколько десятков автомобилей новой модели, и часть из них уже передана заводам-изготовителям спецтехники для установки надстроек.

На первом этапе «КАМАЗ Компас» будет доступен только у одного из московских дилеров, а в течение следующего года продажи новинки будут поэтапно запущены по всей России. По словам Сергея Назаренко, объем реализации «Компаса» будет расти постепенно: «условно говоря, несколько сотен в первый год, около тысячи – во второй, и так далее. Рубеж в 5 тысяч даст повод задуматься о большом конвейере».

В настоящее время на КАМАЗе налажено производство автомобилей «Компас 9» и «Компас 12» полной массой 9,5 тонн и 12 тонн соответственно. Во втором полугодии следующего года планируется вывести на рынок «Компас-5» полной массой 3,5 тонны и «Компас-6» полной массой около 6 тонн. Самый легкий «Компас-3» на 3,5 тонны КАМАЗ начал разрабатывать в этом году, в 2022-м планирует выпустить прототип, а в серию он пойдет, вероятно, не раньше конца 2023 года. Такими машинами можно будет управлять с правами категории B, они будут отличаться конструкцией шасси, но кабины у них останутся одинаковыми. Как отметил Сергей Назаренко, компактные машины еще более перспективны, чем старшие модели, потому что их сегмент в разы шире.

Напомним, новый «Компас» полностью состоит из китайских компонентов, позаимствованных у грузовика JAC N-серии: рама, мосты, кабина, интерьер. Автомобиль получил лишь иное оформление передней части, выполненное в стиле других моделей «КАМАЗ». Силовой агрегат тоже китайский: четырехцилиндровый турбодизель Cummins ISF 3.8 (154 л.с.) и 6-ступенчатая механическая коробка передач Fast Gear. Главным конкурентом нового «Компаса» будет грузовик ГАЗ «Валдай Next», у которого тоже китайская бескапотная кабина, но шасси собственной разработки.

Кроме рынка коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, вы в любой момент можете оценить свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: КАМАЗ