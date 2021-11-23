Вьетнамский VinFast представил конкурента Tesla Model X

Вьетнамская компания VinFast в рамках автосалона в Лос-Анджелесе представила новую флагманскую модель, разработанную специально для европейского и американского рынков. Это большой электрический кроссовер VF e36, который сможет составить конкуренцию Tesla Model X.

Как пишет портал Autonews.ru, флагманский кроссовер длиной 5,12 м с трехрядным салоном по своим габаритам сопоставим, например, с BMW X7. Разработкой дизайна VF e36 занимались специалисты итальянского кузовного ателье Pininfarina, которое уже ранее работало над внешностью предыдущих моделей вьетнамского бренда.

Фотографий салона пока нет, однако, как ожидается, внутри количество аналоговых кнопок и физических переключателей будет сведено к минимуму. За управление большинством функций автомобиля будет отвечать большой 15,4-дюймовый дисплей информационно-развлекательного комплекса.

По предварительным данным, VF e36 будет оснащаться двумя электромоторами (по одному на каждой из осей), которые в сумме будут развивать 408 л.с. Комплект аккумуляторов на 106 кВт-ч позволит проехать без подзарядки до 560 км.

А что происходит на рынке электромобилей в нашей стране? Подробная информация о марках и моделях, о перспективах развития сегмента и о текущем состоянии парка содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: VinFast