Daimler продал свою долю в Renault

Немецкий автоконцерн Daimler в 2010 году договорился о стратегическом партнерстве с альянсом Renault-Nissan, и тогда же получил по 3,1% акций обеих компаний, а те, в свою очередь, поделили такой же пакет акций Daimler пополам между собой. Весной этого года и Rеnault, и Nissan продали свои доли, а теперь их примеру последовал и Daimler: он продал все принадлежащие ему акции Renault на сумму 305 млн евро, сообщает портал Motor.ru.

Напомним, в марте 2021 года Renault избавилась от акций Daimler, реализовав их за 1,15 млрд евро, а в мае Nissan выручил с продажи своей доли 1,19 млрд евро. Теперь из игры вышел и Daimler, так как перекрестное владение акциями перестало быть необходимым условием для дальнейшего сотрудничества.

Автомобили Mercedes-Benz A- и B-Class оснащаются двигателями Renault, а Renault Twingo делит узлы и агрегаты Smart, принадлежащей Daimler. Однако не все партнерские проекты были удачными, пример тому – провалившийся на рынке пикап Mercedes-Benz X-Class, разработанный на базе Nissan Navara. Модель сняли с конвейера в середине 2020 года, через несколько лет с момента выхода, без перспектив появления второго поколения и без преемника.

Между тем 9,69% акций Daimler по-прежнему принадлежат Geely Holding Group, который владеет марками Geely Auto, Lotus, Lynk & Co, Proton и Volvo. В 2019 году компания Geely приобрела у Daimler 50% акций Smart и в 2021 году продемонстрировала первую модель этой марки современной разработки: ей стал электрический кроссовер B-класса, который будет продаваться в Китае и Германии.

Найти автомобили этих и других марок можно найти и в России в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Renault