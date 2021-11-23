Mercedes-Benz рассказал о новинках для России в 2022 году

Компания Mercedes-Benz в первом квартале 2022 года представит в России свой первый полностью электрический седан EQS. Первой поступит в продажу модель 580 4Matic, которая обладает запасом хода до 770 км (согласно WLTP) и мощностью 385 кВт, сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «Мерседес-Бенц Рус». Летом 2022-го на российский рынок также выйдет новый электрический спортивный седан бизнес-класса EQE, который предлагает все ключевые преимущества автомобиля EQS в немного более компактном варианте.

Кроме того, весной будущего года у российских дилеров ожидается родстер Mercedes-AMG SL, оснащенный битурбированным 4,0-литровым двигателем AMG V8. Спортивную направленность автомобиля подчеркивают подвеска AMG Active Ride Control с активной поперечной стабилизацией кузова, функция подруливания колес заднего моста, предлагаемая в качестве опции тормозная система AMG повышенной мощности с керамическо-композитными дисками или серийно устанавливаемые фары Digital Light с функцией проецирования.

Что касается линейки легких коммерческих автомобилей Mercedes-Benz, с января 2022 года станут доступны к заказу в России минивэны V-Класс, Vito и Marcо Polo, оснащенные дизельным двигателем нового поколения, автоматической коробкой передач 9G-Tronic и пневматической системой Airmatic.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2021 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 33805 легковых автомобилей и внедорожников с трехлучевой звездой – это на 23% больше, чем годом ранее. Кроме того, продажи малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz за тот же период составили 1321 единицу (+14%), согласно данным АЕБ.

Проверить наличие всех новых автомобилей Mercedes-Benz у официальных дилеров марки можно проверить здесь.

Фото: Mercedes-Benz