Bugatti завершает выпуск гиперкара Chiron

Компания Bugatti объявила о скором окончании жизненного цикла гиперкара Chiron, тираж которого ограничен 500 экземплярами. Французскому автопроизводителю осталось выпустить менее 40 автомобилей, сообщает портал Autonews.ru.

Напомним, Bugatti Chiron был представлен в марте 2016 года на Женевском автосалоне в качестве замены знаменитой модели Veyron. В компании заявили о «беспрецедентном» интересе к гиперкару: на один из быстрейших автомобилей в мире в течение 1,5 лет было получено более 300 заявок. Первый автомобиль был доставлен покупателю в марте 2017 года, а спустя ровно четыре года на предприятии в Мольсайме был собран 300-й экземпляр Bugatti Chiron. Теперь наступила «финальная стадия производства»: осталось выпустить менее 40 автомобилей.

Это будут машины в особых новых модификациях под названиями Pur Sport и Super Sport. К примеру, последний вариант оснащен 8,0-литровым двигателем W16 с четырьмя турбокомпрессорами, отдачу которого увеличили с 1500 до 1600 л.с. Двигатель работает вместе с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Максимальная скорость купе принудительно ограничена электроникой на отметке 440 км/ч.

От стандартной модели версия Super Sport отличается кузовом с особыми аэродинамическими элементами, в том числе удлиненной на 25 см кормой, модернизированным диффузором и специальными колесными дисками с покрышками, способными выдерживать скорость до 500 км/ч. Стоимость такого гиперкара начинается от 3,2 млн евро.

Не исключено, что в дальнейшем Bugatti откажется от выпуска автомобилей с классическими двигателями внутреннего сгорания. Следующий гиперкар французской марки будет разработан совместно с хорватской фирмой Rimac, специализирующейся на технологиях для спортивных машин с полностью электрическими силовыми установками.

А как в нашей стране развивается рынок электромобилей? Подробная информация о марках и моделях, о перспективах развития сегмента и о текущем состоянии парка содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: Bugatti