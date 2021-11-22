Volkswagen представил обновленные кроссовер и кабриолет T-Roc

Семейство Volkswagen T-Roc, которое включает кроссовер, его спортивную версию с приставкой R и кабриолет, пережило первое обновление с момента появления на рынке в 2017 году. С рестайлингом увеличилась и цена: в Германии T-Roc подорожал на 1,9 тыс. евро и теперь стоит от 24,5 тыс. евро (чуть больше 2 млн рублей по нынешнему курсу). Старт европейских продаж запланирован на весну следующего года, пишет портал Motor.ru.

T-Roc обновился по той же схеме, что и знакомый россиянам Volkswagen Tiguan: модернизация затронула переднюю и заднюю оптику, дизайн радиаторной решетки и бамперы. По умолчанию кроссовер теперь оснащается светодиодными фарами, однако за доплату их можно заменить на матричными IQ.Light (они идут в комплекте со светодиодной полосой во всю ширину радиаторной решетки). Опционально доступны и динамические указатели поворота. В зависимости от комплектации T-Roc положены диски диаметром от 16 до 19 дюймов.

В салоне изменилась передняя панель, качество отделки улучшилось, а в список базового оснащения включены 8-дюймовый экран мультимедийной системы (также появилась возможность доплатить за дисплей диагональю 9,2 дюйма) и сенсорный блок управления климатом. Сенсоры появились и на руле. Помимо всего перечисленного, для T-Roc стал доступен адаптивный круиз-контроль IQ.Drive Travel Assist, работающий на скорости до 210 км/ч.

Гамма двигателей семейства Volkswagen T-Roc изменениям не подверглась. Европейцам предложены версии с моторами 1.0 TSI (110 л.с.), 1.5 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (190 л.с.), а также 2,0-литровым турбодизелем в двух вариантах форсировки, 115 или 150 л.с. Пару им составляет 6-ступенчатая «механика» либо 7-ступенчатый «робот» DSG. Полный привод 4Motion доступен только для 190-сильных бензиновых модификаций и 150-сильных дизельных.

Самый мощный в линейке кроссовер – «заряженный» T-Roc R, под капотом у которого 2,0-литровый агрегат на 300 л.с. Он набирает первую «сотню» за 4,9 секунды и развивает максимальную скорость в 250 км/ч. Что же касается кабриолета, который появился в продаже только весной прошлого года, то он комплектуется исключительно бензиновыми двигателями 1.0 TSI и 1.5 TSI.

В России T-Roc не представлен и вряд ли когда-либо появится – самым компактным кроссовером марки на нашем рынке остается Taos.

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Фото: Volkswagen