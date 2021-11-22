В ГИБДД начали отказывать в регистрации автомобиля с дилерскими «допами»

Перебои поставок новых машин с автозаводов привели к тому, что купить новый автомобиль стало практически невозможно без установки дополнительного оборудования автодилерами. Ряд опций и аксессуаров, навязанных автосалонами, являются причиной отказа в постановке на учет в ГИБДД из-за «внесенных в конструкцию автомобиля изменений», пишет «Газета.Ru».

Так, в подразделениях ГИБДД разъясняют автовладельцам, что установка тягово-сцепных устройств (фаркопов) на автомобили без оформления внесения изменений в конструкцию возможна лишь в том случае, если оборудование соответствует требованиям технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств».

Чтобы не возникло проблем, к примеру, с регистрацией пикапа, в его инструкции по эксплуатации должно быть прописано, что на кузов автомобиля допускается установка крышки и надстройки (кунга) – при этом сами защитные элементы должны быть смонтированы по инструкции производителя. Совершенно точно недопустимыми доработками в ГИБДД называют спойлеры, обвесы и тюнинговые бамперы, если заводом-изготовителем не предусмотрено их наличие.

В случае, если ГИБДД откажется зарегистрировать автомобиль с дополнительным оборудованием, установленным дилером, есть два варианта: обжаловать действия сотрудников ГИБДД, получив письменный отказ с обоснованием причин, либо пытаться вернуть купленный автомобиль автосалону, отмечает адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

По словам генерального директора ГК АВТОDOM Андрея Ольховского, сегодня 99% автомобилей реализуются с дополнительными опциями. Клиент практически не может отказаться от них, так как «допы» уже установлены на автомобиль. Ранее с дополнительными опциями продавалось порядка 20-30% машин в зависимости от бренда и его дефицитности.

«В 2021 году некоторые недобросовестные дилеры действительно навязывают приобретение дополнительного оборудования при покупке нового авто. Приобретение дополнительных опций увеличивает ценник автомобиля на 200-400 тыс. рублей, при этом в докризисном году стоимость «допов» прибавляла примерно 50-70 тыс. рублей к цене за авто. В премиальном сегменте стоимость дополнительных опций начинается от миллиона рублей. Таким образом, навязываемые недобросовестными игроками услуги сопоставимы с 30% базовой стоимости автомобиля. Несмотря на то, что дополнительные опции действительно повышают уровень комфорта водителя и пассажиров, клиент при покупке автомобиля отталкивается, прежде всего, от своих финансовых возможностей. У автомобилиста есть право выбора: оплатить дополнительные опции и их установку в автосалоне, или оформить предзаказ и ждать выбранную версию от нескольких месяцев до года без фиксированной цены, то есть с большой вероятностью подорожания авто за период ожидания», – рассказал генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

О том, стоит ли покупать автомобиль по «накрученной» цене – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: Павел Лисицын/РИА «Новости»