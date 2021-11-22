Kia опубликовала первые изображения нового кроссовера Niro | АВТОСТАТ

Kia опубликовала первые изображения нового кроссовера Niro

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Kia опубликовала первые изображения нового кроссовера Niro

Электрокары и гибриды в России
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Компания Kia опубликовала первые официальные эскизы нового поколения кроссовера Niro, премьера которого состоится 25 ноября на автосалоне в Сеуле.

Как сообщает пресс-служба корейской марки, новый Niro воплощает намерения Kia стать провайдером решений мобильности эпохи устойчивого развития. Модель унаследовала смелые и эффектные дизайнерские решения, впервые продемонстрированные на концепт-каре Habaniro в 2019 году. Линии чисты и лаконичны, кузов получил двухцветную окраску. В интерьере притягивает взгляд необычная своей ассиметричностью передняя панель. В ее дизайне сочетаются горизонтальные и диагональные линии и формы.

А какие электромобили и модели с классическим ДВС появятся на российском рынке до конца года и в 2022 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Kia

Kia опубликовала первые изображения нового кроссовера Niro

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкивнедорожникиsuvкроссоверыkia

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