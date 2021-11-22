Changan рассказал о новинках для России в 2022 году

Компания Changan в первом квартале 2022 года планирует начать продажи в России флагманского кроссовера Uni-K. Во втором квартале ожидается запуск на российском рынке рестайлинговых кроссоверов CS55 и CS35. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Changan Motors Rus.

Напомним, кроссовер Changan Uni-K уже завершил цикл сертификационных испытаний в России и получил одобрение типа транспортного средства. Созданный на основе концепта Vision-V, этот кроссовер был представлен в серийном исполнении под именем Uni-K в ноябре 2020 года. Uni-K – cамый большой кроссовер в модельной гамме Changan. В длину модель имеет 4865 мм, что позволяет смело отнести его к размерному классу D-SUV.

Под капотом автомобиля установлен 2,0-литровый бензиновый турбомотор собственной разработки, который работает на 92-м бензине и выдает 226 л.с. Как отмечается, 350 Нм крутящего момента доступны уже при 1500 об/мин, а начиная с 1900 об/мин крутящий момент достигает максимального значения 380 Нм. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией от Aisin с возможностью ручного переключения. Дополнительно водителю предлагается выбор из трех преднастроенных режимов работы АКПП: Standard, Sport и Eco. В зависимости от комплектации, Changan Uni-K будет предложен с передним приводом или полным приводом Nextrac от BorgWarner. Последний имеет три режима работы на выбор: 4WD, Auto и 2WD.

Напомним, в настоящее время модельный ряд Changan в России включает компактный кроссовер Changan CS35 Plus, полноприводный внедорожник Changan CS75FL и среднеразмерный кроссовер CS55. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2021 года российские дилеры Changan реализовали 4537 автомобилей, что на 19% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

А как в нашей стране сохраняется остаточная стоимость (Residual value) у китайских автомобилей? Сколько такой автомобиль стоит через 3 года после покупки? Об этом эксперты агентства «АВТОСТАТ» рассказывают на канале Автостат ТВ.

Фото: Changan