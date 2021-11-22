Какие автомобили являются самыми распространенными в Петербурге и Ленобласти?

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области наиболее распространенной маркой легковых автомобилей так же, как и в целом по России, является отечественная LADA. А какие модели лидируют в парках обоих регионов – это установили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ».

По данным агентства, на середину 2021 года парк легковых автомобилей в Питере составил 1,7 млн единиц. При этом каждый седьмой экземпляр относится к бренду LADA (236 тыс. шт.). Но среди моделей самой распространенной оказывается Ford Focus с показателем 45,6 тыс. машин. Далее в рейтинге, с практически равными результатами, располагаются Volkswagen Polo и Hyundai Solaris (40,5 тыс. и 40,4 тыс. шт. соответственно). Четвертое место в петербургском автопарке занимает Kia Rio (39,4 тыс. шт.), а пятое – Skoda Octavia (33,7 тыс. шт.).

В Ленинградской области зарегистрировано 573 тыс. легковых автомобилей. Четверть от этого количества приходится на марку LADA, что соответствует 146 тыс. единиц. И в модельном рейтинге тоже первенствует представитель отечественного бренда – LADA 2107, с результатом 18,4 тыс. машин. Вторая позиция принадлежит Ford Focus (14,8 тыс. шт.), на третьей – Renault Logan (13,1 тыс. шт.). В ТОП-5 местного автопарка вошли и популярные «корейцы» – Kia Rio и Hyundai Solaris (11,9 тыс. и 11,8 тыс. шт. соответственно).

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Фото: АВТОСТАТ